Артём Здунов поручил проверить ООО «Мордовбитум» после жалоб жителей Саранска на запах гари и дыма

Репортер

Врио Главы РМ Артём Здунов инициировал проверки со стороны Роспотребнадзора и Росприроднадзора, а также прокуратуры на предмет соблюдения экологических норм на ООО «Мордовбитум». Таким образом власти республики отреагировали на массовые жалобы горожан на запах гари и дыма. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил лидер Мордовии.

«В июле @tsur_13 зафиксировал массовые жалобы жителей Саранска на запах гари и дыма с ООО «Мордовбитум». Завод возобновил работу в 2015 году после большого перерыва.

На предприятие сегодня выезжала комиссия, которая обнаружила и свалку рядом. Этим вопросом занялись контрольно-надзорные органы.

Инициировал проверки со стороны Роспотребнадзора и Росприроднадзора, а также прокуратуры. По моему поручению и.о. Председателя Правительства РМ Владимир Сидоров взял ситуацию на личный контроль».

Фото из инстаграм-аккаунта Артёма Здунова

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