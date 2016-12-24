Динара Рахматулина: «Работа волонтеров в качестве наблюдателей поможет провести выборы прозрачно и легитимно»

Социум

Председатель республиканской общественной организации «Волонтеры Мордовии» Динара Рахматулина уверена, что совместная работа с Общественной палатой РМ во время избирательной кампании этого года будет способствовать прозрачности выборов и их легитимности. Напомним, что соответствующее соглашение о взаимодействии было подписано некоторое время назад.

«Наши добровольцы — наблюдатели научились применять свои знания и опыт благодаря участию в программе подготовки, разработанной ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палатой России. Немаловажно, что за процессом голосования будут постоянно следить камеры и видеорегистраторы. А работа волонтеров в качестве наблюдателей поможет обеспечить легитимность и прозрачность предстоящих выборов».

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