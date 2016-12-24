В Саранске расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Строй Центр»

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Саранске сейчас расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Строй Центр». По имеющимся данным, в 2020 году руководители коммерческой организации не выплачивали заработную плату свыше двух месяцев десяти работникам. Общая сумма задолженности составила более 900 тысяч рублей.

В рамках предварительного расследования следователем принят комплекс мер в целях возмещения ущерба потерпевшими, в результате чего задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается.