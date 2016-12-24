В мордовской колонии на День военно-морского флота нарисовали огромного Петра I

Распил на расчистке
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В исправительной колонии № 14 УФСИН по РМ прошел конкурс рисунков, приуроченный ко Дню военно-морского флота.
Помимо традиционной художественно-иллюстрационной выставки, прошедшей в клубе-столовой, осужденные освоили новый вид творчества – рисунки на асфальте. При помощи разноцветных мелков они украшали асфальт не только символикой ВМФ, но и создали целый ряд работ на морскую тематику. Осужденные женщины изобразили мелом боевые корабли, матросов и даже основателя русского флота Петра I.
Пресс-служба ведомства отмечает, что целями проведения подобных мероприятий является повышение уровня нравственного и эстетического воспитания осужденных.
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В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
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