Жительница Ковылкинского района сделала заведомо ложный донос на сожителя из-за страха перед расставанием

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40-летняя жительница Ковылкинского района в попытке удержать при себе сожителя загремела под уголовное преследование. Как сообщает МВД по РМ, в отношении женщины возбуждено дело по статье «Заведомо ложный донос».
13 июля дамочка сообщила в полицию о краже из ее дома электроинструментов. При этом женщина заявила, что к преступлению причастен ее сожитель. Напористая особа была предупреждена об уголовной ответственности за ложный донос, однако не стала менять своих показаний и собственноручно подписала заявление.
По данному заявлению правоохранителями были проведены необходимые мероприятия, в результате которых выяснилось, что мнимая потерпевшая оговорила своего сожителя. В ходе повторного допроса она призналась, что донос сделала, чтобы каким-то образом удержать мужчину в Мордовии. Тот собирался уехать за пределы России на длительное время, и его пассия не нашла ничего лучше как сорвать его намерения ложным доносом.
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В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%
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