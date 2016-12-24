В Саранске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего от удара током

Репортер

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту гибели в столице Мордовии 37-летнего рабочего от удара электрическим током.  Расследование ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, 26 июля в Саранске при производстве работ по разгрузке произошло соприкосновение стрелы манипулятора с высоковольтной линией электропередач. В результате смертельную травму электрическим током получил рабочий, 1984 года рождения. Еще один пострадавший, 1988 года рождения, госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.

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