В Торбеевском районе к 1 сентября в школе № 1 отремонтируют спортивный зал

Социум

Благодаря национальному проекту «Образование» ведется капитальный ремонт спортивного зала Торбеевской средней общеобразовательной школы № 1, в которой обучаются 530 школьников из райцентра и близлежащих сел.

На ремонт зала выделено 1 млн 672 тыс. руб. Ремонтные работы начались в мае, будут полностью заменены полы и двери, оштукатурены и покрашены стены, переоборудованы раздевалки.

К 1 августа установят новые волейбольные стойки и баскетбольные щиты. Предусмотрено и новое спортивное оборудование – появятся гимнастические стенки, консоль для каната и шеста, будут приобретены волейбольные и баскетбольные мячи.

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