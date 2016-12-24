Ольга Филеткина: «Важно, что все наблюдатели на выборах проходят обучение, на котором получают необходимые знания и навыки»

Юрист в деле
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Общественная палата РМ и республиканское отделение «Российского фонда мира» заключили соглашение о взаимодействии в преддверии сентябрьских выборов. Оно предусматривает участие представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов всех уровней, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов.
Председатель правления Мордовского республиканского отделения «Российский фонд Мира» Ольга Филеткина отметила значимость этой работы:
«Работа наблюдателей - это важная и ответственная миссия, которая делает выборы прозрачными и легитимными. Для них разработан специальный “Золотой стандарт наблюдателя”. Это своего рода кодекс правил поведения и наблюдения за ходом голосования, подсчетом голосов и работой избирательных комиссий.
Важно, что все наблюдатели проходят обучение, на котором получают необходимые знания и навыки. Вот и в этот раз все представители Фонда прошли обучение и итоговое тестирование. Оно показало высокую грамотность и готовность наших представителей».
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В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
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