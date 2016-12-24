Алёна Куликова: «Для нас очень важно не оставаться в стороне и представлять интересы гражданского общества»

В преддверии выборов, которые состоятся в республике в сентябре, между Общественной палатой РМ и Мордовской республиканской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» заключено соглашение об участии актива РСМ в качестве наблюдателей.

Целью соглашения является обеспечение участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов в республике – обеспечения законности, гласности и прозрачности во время избирательного процесса.

«Роль наблюдателей для актива РСМ не новая, мы сотрудничаем с Общественной палатой региона в данном направлении, а также выступаем в качестве корпуса Общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ. Для нас очень важно не оставаться в стороне и представлять интересы гражданского общества. Присутствие наблюдателей на избирательных участках делает выборы более прозрачными и честными, они своими глазами видят подсчет голосов, видят людей, которые приходят на избирательные участки, и то, как все организовано», – отметила председатель Российского Союза Молодежи в Республике Мордовия Алёна Куликова.