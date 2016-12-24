Галина Куршева: «Честность и прозрачность выборов поможет обеспечить активное использование современных технологий контроля»

Член Общественной палаты РМ, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия Галина Куршева поделилась своими ожиданиями от предстоящих выборах в сентябре этого года. На странице в соцсети она подчеркнула:

«В единый день голосования на избирательных участках по всей России планируется задействовать более 100 тысяч камер, по 2 – 3 камеры на участок, что в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. Наблюдение будет вестись все три дня голосования, а не один день, как раньше. Оно будет круглосуточным и продлится более 60 часов.

На избирательных участках камеры будут направлены, в том числе, на места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования. Необычно то, что объектами круглосуточного видеонаблюдения также станут сейфы, в которых будут храниться бюллетени для голосования, а их перемещение будет осуществляться только в зоне видеонаблюдения. По моему мнению, активное использование современных технологий контроля в полной мере поможет обеспечить честность и прозрачность предстоящих выборов».