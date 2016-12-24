Врио Главы Мордовии: «Из 104 человек, которые находятся в реанимациях ковидных госпиталей, прививку не сделал никто»

22 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона подчеркнул, что ситуация на территории Мордовии остается напряженной: ежедневно выявляется свыше 60 новых случаев. Врио Главы РМ отметил, что новый штамм поражает даже молодых людей. В реанимационных отделениях ковидных госпиталей почти 40% больных – в возрасте от 18 до 59 лет. Многие из них работают в больших коллективах. Артём Здунов еще раз обратил внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации.

«У этих работников крупных предприятий есть семьи, там тоже может сложиться неблагоприятная ситуация. Заставить сделать прививку мы никого не можем. А вот рассказывать о негативных примерах обязательно будем. Из 104 человек, которые сейчас находятся в реанимациях, прививку не сделал никто», - сказал Артём Алексеевич.

И.о. вице-премьера РМ Галина Лотванова отметила рост числа госпитализаций. С диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в больницы за неделю поступили еще 660 человек.

«Минздрав РМ был вынужден на прошлой неделе развернуть еще 85 коек. Торбеевская ЦРБ перешла на ковидный режим работы, всего в нем заняты 9 учреждений здравоохранения. Функционируют 1345 коек, из них заняты 1111. Свободны 17,5%», - поделилась данными Галина Лотванова.

И.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин рассказал, что на 22 июля первый компонент вакцины получили 230 281 человек, что составляет около 30% взрослого населения. Он отметил, что «Спутник V» сегодня показывает наивысшую степень защиты от существующих штаммов. Массовая вакцинация поможет не только снизить уровень заболеваемости, но и остановить возможные последующие мутации.

«Мы сможем замедлить пути распространения вируса внутри нашего региона. Ученые уже говорили о том, что в будущем возможно появление такого вируса, против которого существующие вакцины будут бессильны. Мутации вируса возникают тогда, когда для этого создаются благоприятные условия внутри конкретного региона. Как только мы сможем замедлить перемещение вируса от человека к человеку, замедлится и появление новых штаммов», - сообщил Олег Маркин.

На заседании оперативного штаба обратили внимание на недостаточные темпы вакцинации на промышленных, перерабатывающих предприятиях, а также в крупных федеральных торговых сетях. Многие ссылаются на неудобный для процедуры рабочий график. Ответственным министрам поручено провести встречи с руководителями компаний и определить дни для вакцинации в мобильных пунктах.