В Саранске 37-летний «заемщик» ответит в суде за махинации на полтора миллиона рублей

В Саранске 37-летний уроженец Старошайговского района в скором времени предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Он обвел вокруг пальца своих знакомых, нагрев их на кругленькую сумму в полтора миллиона рублей.

Как сообщает МВД по РМ, в рамках предварительного расследования установлено, что в октябре 2020 года старошайговский ловчила обратился к 57-летнему знакомому индивидуальному предпринимателю с просьбой одолжить ему крупную денежную сумму денег. Этот «частный кредит» он обещал вернуть в марте 2021 года. Знакомый согласился, но поставил условия - ежемесячная выплата составит 10% от взятой в долг суммы, плюс кредитор предоставит ему свою машину в качестве залога. В результате были оформлены договор займа на 1 000 000 рублей, договор о залоге на автомобиль, а также расписка о получении денежных средств.

Однако заемщик свои обязательства по возврату долга исполнять и не намеревался. Полученные деньги он потратил по своему усмотрению, а находящуюся в залоге машину продал.

Следующей жертвой махинатора стала его знакомая. В феврале 2021 года он узнал, что дама собирается отремонтировать свой отечественный автомобиль и в дальнейшем продать. Тогда доброхот предложил оказать содействие. Он убедил женщину, что безвозмездно поможет как в восстановлении транспортного средства, так и в поиске потенциального покупателя. В результате был заключен договор, по которому знакомая передала «мастеру на все руки» в безвозмездное временное пользование свой автомобиль, который последний должен вернуть до 23 марта этого же года. Фигурант дела так же, как и в первом случае, не собирался исполнять свои обязательства, и продал машину, оставив вырученные денежные средства себе. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 491 тысячу рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.