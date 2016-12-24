В Атяшевском районе водителя приговорили к 2 годам за сбитую на переходе 8-летнюю девочку

Обряд обогащения
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Как сообщает прокуратура республики, Атяшевский районный суд признал виновным 43-летнего местного жителя в смертельном ДТП на дороге, в результате которого погибла 8-летняя девочка.
В суде было установлено, что в апреле этого года около шести вечера водитель автомобиля марки ЛАДА «2114» на 30 км автодороги сообщением п. Комсомольский – п. Атяшево – г. Ардатов – п. Тургенево – граница Чувашии, двигаясь с превышением скорости, вовремя не заметил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 8-летнюю девочку, и совершил наезд на нее.
В результате ДТП ребенок от полученных травм скончалась в больнице.
Мужчина признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Приговором Атяшевского районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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Под предлогом снятия порчи мошенница выманила у жительницы Саранска более 80 тысяч рублей
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