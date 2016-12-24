В Саранске 42-летняя женщина за рулем «Ford Mondeo» спровоцировала ДТП с участием нескольких автомобилей

Серийный «маньяк»
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
Как сообщает Госавтоинспекция республики, ранним утром 21 июля в столице Мордовии на улице Косарева 42-летняя женщина за рулем «Ford Mondeo» спровоцировала ДТП с участием нескольких автомобилей. В нарушении ПДД при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, она не предоставила преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». После столкновения «Лада Гранта» опрокинулась на проезжую часть автодороги. «Ford Mondeo» продолжил движение и вылетел на парковку, где совершил наезд еще на один автомобиль «Лада Гранта». В результате ДТП 41-летний водитель опрокинувшейся Лады был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь, отпущен домой, рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства. Водители всех транспортных средств были трезвыми.
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