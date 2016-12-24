В Инсарском районе Мордовии по требованию прокуратуры оборудовали места для парковки автомашин инвалидов

Юрист в деле
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В Инсарском районе Мордовии прокуратура потребовала от местной администрации оборудовать должным образом места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором района в адрес администрации городского поселения Инсар внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, на автомобильных стоянках отведены места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
Кроме того, ответственное должностное лицо администрации городского поселения Инсар Инсарского муниципального района признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.43 КоАП РФ (нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов), назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.
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В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
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