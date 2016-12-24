Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили планы совместной работ

В рамках телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений Президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей.

Дмитрий Чернышенко обозначил программы и инструменты Правительства РФ, в том числе существующие на площадке Координационного центра, руководителем которого он является: «Координационный центр Правительства создан по поручению Президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений Президента и Премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу».

Он также отметил, что у ПФО - большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, вместе с тем, сложившая неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами.

Игорь Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений Президента РФ и выразил готовность использования всех инструментов, существующих в Правительстве РФ, а также возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов. Также Полпред Президента РФ выразил уверенность в том, что новый формат участия членов Правительства РФ в решении региональных вопросов, безусловно, будет содействовать улучшению жизни людей и комплексному развитию округов Российской Федерации, что является одной из важнейших задач развития страны в целом.