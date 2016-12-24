В МВД по РМ рассказали об организации отдыха детей и летней занятости несовершеннолетних

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В пресс-центре регионального МВД состоялся онлайн-брифинг с участием заместителя начальника отдела – начальником отделения организации деятельности ПДН майором полиции Алексеем Киреевым. Спикер рассказал об организации отдыха детей и летней занятости несовершеннолетних.
«На 1 июля 2021 года в республике функционируют 264 стационарных детских оздоровительных учреждения. Из них 18 – загородных детских оздоровительных лагеря, 246 – дневного пребывания (пришкольных)», - отметил Алексей Киреев.
Сотрудники аппарата МВД в составе межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей и подростков при Правительстве РМ провели обследование всех оздоровительных учреждений республики к приему отдыхающих на предмет безопасности созданных условий.
Также в МВД особое внимание уделяется обеспечению досуга несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Так, на 1 июля 2021 года 12 подростков, из числа состоящих на профилактическом учете ПДН, отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, 76 – в лагерях дневного пребывания, 179 – охвачены иными организованными формами досуга.
«В оздоровительных учреждениях сотрудниками ОВД реализуется комплекс мероприятий, направленный на предупреждение преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных правонарушений, употребление спиртных напитков и табакокурения. Организуется проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения детей и подростков в местах массового отдыха, на водоемах, на объектах транспорта, о личных мерах безопасности», - сказал Алексей Киреев.
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