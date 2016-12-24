На станции Красный Узел в Мордовии в ходе учений тушили загоревшийся поезд

Репортер

По информации ГУ МЧС по РМ, 22 июля на станции Красный Узел в Мордовии прошли пожарно-тактические учения по ликвидации условного пожара на подвижном составе железнодорожного транспорта с привлечением пожарного поезда.

В учениях принимали участие сотрудники горьковской железной дороги и МЧС России по Республике Мордовия. По легенде на железнодорожном составе произошло возгорание из-за утечки горюче-смазочного материала. Для тушения пожара понадобилось 120 кубов воды и 5 кубов пены.

Учения проводились в целях отработки взаимодействия между пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Республике Мордовия и железнодорожными пожарными.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Рейтинг благосостояния

По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов

Наркота в гипсе

В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров

Бордель, а не массаж!

В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией

Без улучшений

В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%

1
Заказать рекламу
1
1
1