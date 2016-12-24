Врио Главы Мордовии Артём Здунов обсудил развитие паломническо-туристического кластера в Темниковском районе

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 21 июля в Москве встретился с генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Обсуждались вопросы развития туризма в республике. В первую очередь речь шла о мероприятиях в рамках реализации проекта паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» на территории Республики Мордовия.
Напомним, в январе этого года Врио Главы Мордовии Артём Здунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников – Санаксарь». Соглашение предусматривает взаимодействие Мордовии и Нижегородской области по разработке и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, созданию условий для стимулирования предпринимательской активности. Реализация данного проекта позволит повысить уровень туристской и инвестиционной привлекательности Темниковского района, придать новый импульс социально-экономическому развитию этой территории.
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В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
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