Врио Главы Мордовии Артём Здунов обсудил развитие паломническо-туристического кластера в Темниковском районе

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 21 июля в Москве встретился с генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Обсуждались вопросы развития туризма в республике. В первую очередь речь шла о мероприятиях в рамках реализации проекта паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» на территории Республики Мордовия.

Напомним, в январе этого года Врио Главы Мордовии Артём Здунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников – Санаксарь». Соглашение предусматривает взаимодействие Мордовии и Нижегородской области по разработке и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, созданию условий для стимулирования предпринимательской активности. Реализация данного проекта позволит повысить уровень туристской и инвестиционной привлекательности Темниковского района, придать новый импульс социально-экономическому развитию этой территории.