В Саранске 15-летний подросток сбывал на рынке сворованные продукты

Репортер

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Саранску по подозрению в совершении краж магазинов города задержан 15-летний местный житель.

Как сообщает МВД по РМ, 10 июля несовершеннолетний похитил 19 пачек сливочного масла из сетевого магазина по улице Сущинского. Сумма ущерба превысила 3 000 рублей.

Также установлена причастность подозреваемого к краже 7 кг сыра «Маасдам». Хищение продукции на сумму 2 921 рубль было совершено в тот же день из магазина, расположенного по улице Пролетарская.

Выяснилось, что похищенный товар молодой человек сбывал торговцам на рынке по заниженной стоимости. В настоящее время устанавливается причастность несовершеннолетнего к иным аналогичным преступлениям.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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