20 июля Врио Главы РМ Артём Здунов провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. Стороны рассмотрели варианты эффективного взаимодействия бизнес-сообщества Мордовии с субъектами страны, а также обсудили способы увеличения экспорта продукции региона.



Артём Здунов отметил, что республика заинтересована в дальнейшем развитии отношений с ТПП РФ. Одно из важнейших направлений сотрудничества – оптиковолоконный кластер. Проблема в том, что некоторые российские компании закупают отечественное оптическое волокно в недостаточном количестве, несмотря на постановление Правительства РФ «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Из-за этого мощности АО «Оптиковолоконные системы» загружены менее, чем на 50%. Руководитель республики заявил: «Для нас важно сохранить рынок Российской Федерации, на котором сейчас идет большая стройка. Нам важна и трассировка магистралей, и доведение оптического волокна в дома. У нас есть зарубежные конкуренты, мы к этому относимся спокойно, но, как и другие страны, применяем и защитные меры. При этом считаем недопустимым, когда эти меры стараются обойти наши же российские компании».



Также Врио Главы РМ рассказал о необходимости выстраивания более предметного сотрудничества с крупными промышленными предприятиями страны. Некоторые региональные компании работают не на полную мощность, но могли бы диверсифицировать свою линейку под запросы других потребителей. «У нас есть ряд крупных промышленных предприятий, которые требуют существенной модернизации. Вместе с АО «Трансмашхолдинг» мы начали работать с ПАО «Электровыпрямитель». Крупнейший в свое время светотехнический завод «Лисма» тоже требует модернизации. Нам будет необходима идейная и деятельная поддержка», - подчеркнул Артём Здунов.



Президент ТПП РФ обратил внимание, что в России работает 180 территориальных торгово-промышленных палат. Многие из них могут стать партнерами Мордовии в реализации продукции. «В крупных субъектах есть заинтересованные в том, что производится в республике. Это касается не только конкретной продукции, но и возможных совместных проектов», - сказал Сергей Катырин.



Кроме того, стороны рассмотрели вопрос об увеличении объемов экспорта республиканской продукции. Предложено организовать бизнес-миссии предприятий РМ с участием зарубежных представительств Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.