150 учителей-классных руководителей Мордовии обучили по новой программе, разъясняющей порядок действий при угрозе совершения теракта

В Саранске установилась жара
Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день
Курс повышения квалификации, разработанный в МГПУ им. М.Е. Евсевьева, включает в себя блок рекомендаций, содержащих информацию о том, как правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях совершения в школах террористических актов или других угроз.
Новая 72-часовая программа была разработана в соответствии с поручением Врио Главы Мордовии, Председателя региональной Антитеррористической комиссии Артёма Здунова. Особое место в ней уделено вопросам обеспечения безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях.
Участниками курса повышения квалификации стали более 150 учителей Мордовии. Первая лекционная неделя прошла в online-формате, а с 12 по 16 июля для педагогов были организованы практические занятия непосредственно в вузе. Учителя оформляли паспорта безопасности, проигрывали алгоритмы действий в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, изучали формы работы с родителями по обеспечению безопасности детей в повседневной жизни.
Поделиться в соц. сетях:
Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день
Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима