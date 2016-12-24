150 учителей-классных руководителей Мордовии обучили по новой программе, разъясняющей порядок действий при угрозе совершения теракта

Курс повышения квалификации, разработанный в МГПУ им. М.Е. Евсевьева, включает в себя блок рекомендаций, содержащих информацию о том, как правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях совершения в школах террористических актов или других угроз.

Новая 72-часовая программа была разработана в соответствии с поручением Врио Главы Мордовии, Председателя региональной Антитеррористической комиссии Артёма Здунова. Особое место в ней уделено вопросам обеспечения безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях.

Участниками курса повышения квалификации стали более 150 учителей Мордовии. Первая лекционная неделя прошла в online-формате, а с 12 по 16 июля для педагогов были организованы практические занятия непосредственно в вузе. Учителя оформляли паспорта безопасности, проигрывали алгоритмы действий в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, изучали формы работы с родителями по обеспечению безопасности детей в повседневной жизни.