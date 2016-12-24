В Мордовии обсудили подготовку к матчу между молодежными сборными России и Мальты в Саранске

Бордель, а не массаж!
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
19 июля по поручению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова и.о. Председателя регионального Правительства Владимир Сидоров провел совещание, посвященное подготовке и проведению матча между молодежными сборными России и Мальты в рамках отборочного цикла чемпионата Европы УЕФА среди молодежных сборных команд 2023 года. Матч состоится 7 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске.
Обсуждались вопросы подготовки гостиниц, стадиона, тренировочных площадок, обеспечения безопасности, работа общественного транспорта и волонтеров в день матча. Также на совещании говорили об организации развлекательных мероприятий для болельщиков с участием официальных представителей Российского футбольного союза на площадках в Саранске и на стадионе.
Вопрос о степени заполняемости стадиона «Мордовия Арена» остается открытым: решение будет принято с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей
Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией