В Мордовии обсудили подготовку к матчу между молодежными сборными России и Мальты в Саранске

19 июля по поручению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова и.о. Председателя регионального Правительства Владимир Сидоров провел совещание, посвященное подготовке и проведению матча между молодежными сборными России и Мальты в рамках отборочного цикла чемпионата Европы УЕФА среди молодежных сборных команд 2023 года. Матч состоится 7 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске.

Обсуждались вопросы подготовки гостиниц, стадиона, тренировочных площадок, обеспечения безопасности, работа общественного транспорта и волонтеров в день матча. Также на совещании говорили об организации развлекательных мероприятий для болельщиков с участием официальных представителей Российского футбольного союза на площадках в Саранске и на стадионе.

Вопрос о степени заполняемости стадиона «Мордовия Арена» остается открытым: решение будет принято с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.