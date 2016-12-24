Жители Мордовии приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности

«За прошлое надо платить!!!»
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
Жители Республики Мордовия приглашаются к участию в VII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2021», который организован ПАО «Ростелеком» при поддержке и участии Пенсионного фонда России.
Участниками конкурса могут стать пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.
На данный момент от Республики Мордовия поступило 9 работ.
Номинации конкурса:
∙ «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»
∙ «Мои интернет-достижения»
∙ «Моя общественная интернет-инициатива»
∙ «Интернет-предприниматель, интернет – работодатель»
∙ «Мой интернет-проект»
∙ «Я – интернет-звезда».
Конкурс проводится дистанционно. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии.
Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года.
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