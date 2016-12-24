В Мордовии зафиксировали 65 новых случаев коронавируса и четыре смерти от ковида

Репортер

По информации оперативного штаба на 18 июля, за сутки в Мордовии выявлено 65 случаев коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончалась женщина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 3 ст.

Скончалась женщина 1957 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 22986 случаев коронавируса. 

20458 человек выздоровели.

375 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 18 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1048 человек на стационарном лечении;

1850 человек под наблюдением дома.

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