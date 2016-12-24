Марат Хуснуллин и Артём Здунов осмотрели объекты жилищного и дорожного строительства в Саранске и Рузаевке

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16 июля заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов посетили объекты жилищного и дорожного строительства в Саранске и Рузаевке. В том числе рабочая группа осмотрела строящийся универсальный зал на площади Тысячелетия. Напомним, Правительство России приняло решение о выделении на завершение строительства 851,8 млн. рублей.
Также вице-премьер и Врио Главы Мордовии осмотрели комплексную застройку многоэтажными домами 3, 4 и 5 микрорайонов на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в Саранске, обсудили участие республики в программе стимулирования жилищного строительства, которая позволяет обеспечить объектами социальной и коммунальной инфраструктуры, а также автомобильными дорогами новые микрорайоны. Это способствует активному застраиванию территории, делает ее более привлекательной как для инвесторов, осуществляющих строительство жилья, так и для граждан, приобретающих жилье, обеспеченное современной инфраструктурой в шаговой доступности.
Кроме того, Марат Хуснуллин и Артём Здунов осмотрели, как идёт строительство дорог в республике, в том числе обхода г.Рузаевка.
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