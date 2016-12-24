Директор и главный бухгалтер расчетного центра в Ковылкино похитили 1 миллион 400 тысяч рублей

В Ковылкино перед судом предстанут бывшие директор и главный бухгалтер расчетного центра. Следственный комитет по РМ сообщил об окончании расследованиях уголовного дела по этой парочке, обвиняемой по статье «Ммошенничество».

По версии следствия, используя свое служебное положение и действуя группой лиц по предварительному сговору директор и главный бухгалтер расчетного центра через подконтрольную фирму похитили принадлежащие муниципальному предприятию денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Эти хищения происходили на протяжении нескольких лет – с 2013-го по 2017 год.

Преступный дуэт создал подконтрольную организацию, с которой расчетным центром по заведомо завышенной стоимости был заключен договор на приобретение и обслуживание необходимого программного обеспечения для компьютеров. При этом указанные услуги осуществляла фирма-разработчик, а подконтрольное юридическое лицо было задействовано только для вывода и хищения денежных средств. Ежемесячная переплата по договору составляла порядка 20 тысяч рублей. Администрации Ковылкинского муниципального района Мордовии тем самым был нанесен имущественный вред в особо крупном размере.

Причастность обвиняемых к совершению инкриминируемого деяния подтверждается проведенными по уголовному делу следственными действиями, таким как допросы свидетелей и представителя потерпевшего, протоколами обысков, выемок и др.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.