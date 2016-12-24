19 июля возможны кратковременные отключения трансляции эфирных телерадиопрограмм в Саранске и районах Мордовии

19 июля с 02:00 до 11:00 (МСК) на радиотелевизионных станциях «Саранск», «Ардатов» и «Атюрьево» филиала РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» ожидаются перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с плановыми профилактическими работами.

В указанное время возможны приостановки трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), а также FM-радиостанций. Время отключений согласовано с вещателями.

Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Если после возобновления трансляции на РТС прием сигнала ЦЭТВ у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку приемного пользовательского оборудования и повторный поиск каналов. Перезагрузка пользовательского оборудования позволяет «сбросить» накопленные ошибки программного обеспечения ТВ или приставки и восстановить прием.

РТС «Саранск» обеспечивает цифровым эфирным жителей республиканского центра и населенных пунктов Лямбирского, Кочкуровского, Ромодановского и Старошайговского районов в зоне до 40 км от передающей станции.

РТС «Ардатов» обеспечивает сигналом ЦЭТВ жителей населенных пунктов Ардатовского, Атяшевского, Большеигнатовского и Дубенского районов, расположенных в зоне до 40 км от передающей станции.

РТС «Атюрьево» обеспечивает сигналом ЦЭТВ жителей населенных пунктов Атюрьевского, Темниковского, Торбеевского и Краснослободского районов, расположенных в зоне до 25 км от передающей станции