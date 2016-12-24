Вопросы поддержки инвалидов и расширения доступной среды станут одними из основных в народной программе «Единой России»

На площадке партии прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России». В дискуссии по вопросам повышения качества жизни инвалидов и решению их проблем приняли участие депутаты фракций «Единой России» в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов. Открывая работу стратегической сессии, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их жизни — приоритет партийной фракции.

«Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», — сказал он.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, — трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции «Единой России» о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут «отдельное и очень существенное место».

«Отдельная тема — поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать», — отметил первый замглавы фракции «Единой России».

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными, по ее словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей, подчеркнула детский омбудсмен.

«В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем — не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией», — сказала Анна Кузнецова, предложив также давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Помимо этого, она предложила ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Даже медицинские учреждения в регионах нередко оказываются недоступными для людей на колясках, сообщила руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина. Зачастую пандусы, по ее словам, спроектированы таким образом, что подняться по ним не всегда может даже здоровый человек.

«Я считаю, что нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов. Отдельным вопросом является их установка у старых зданий и помещений», — отметила она, подчеркнув, что в первую очередь надо закрыть вопрос с доступностью медицинских учреждений.

Говоря о проблемах трудоустройства инвалидов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание и на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по ее мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

«Данный вопрос частично решается во Всероссийском обществе слепых либо в регионах, но, на самом деле, полностью комплексно он не решен», — подчеркнула она.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в свою очередь призвал включить в народную программу «Единой России» инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

«Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились. Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью», — сказал он.

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов «Единая Россия» взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.

«Видно, что тематика инвалидности в нашей стране ключевая для народной программы партии. А это — залог их внедрения и реализации», — подчеркнул первый замглавы Минтруда.

Напомним, «Единая Россия» 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов. В ней приняли участие уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми», к которой присоединились общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.