Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Врио Главы РМ Артёма Здунова

15 июля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым. Во встрече приняли участие глава Мордовской митрополии митрополит Саранский и Мордовский Зиновий и управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.



«Мордовия — это земля, близкая моему сердцу. С ней связана жизнь моих предков, и потому всякий раз я думаю о Мордовии с особым чувством. Это моя историческая Родина, и я очень внимательно читаю отчеты, которые направляет владыка, радуюсь развитию церковной жизни и, конечно, хотел бы отметить свойственный Мордовии высокий уровень церковно-государственных отношений», — сказал, в частности, Предстоятель Русской Православной Церкви.



«Каждый руководитель Мордовии действует в русле этой традиции, развивая ее применительно к своему времени, и я хотел бы пожелать помощи Божией и успехов — Вам и владыке. Еще раз хочу сказать, что с удовлетворением встречаюсь с Вами», — добавил Святейший Патриарх Кирилл.



Приветствуя Предстоятеля Русской Церкви, Артём Здунов отметил, что и его корни связаны с Мордовией — регионом, который он по решению Президента России возглавляет с осени прошлого года.



В ходе дальнейшей беседы участники встречи обсудили вопросы церковно-государственных отношений в Мордовии.