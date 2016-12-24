В Саранске проводится проверка по факту гибели 47-летнего мужчины на водоеме «Лесное Озеро»

По информации Следственного комитета по РМ, в Саранске проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего мужчины на водоеме «Лесное Озеро», расположенном в лесном массиве Пролетарского района.

По предварительным данным, днем 14 июля 2021 года мужчина с компанией отдыхали на берегу водоема. Пострадавший находился в воде, когда друзья потеряли его из вида. На место происшествия выехали водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы, которые извлекли тело погибшего из воды.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причини и обстоятельств произошедшего. С цель установления причины смерти пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.