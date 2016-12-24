Почта России поможет жителям Мордовии вступить в Национальный регистр доноров костного мозга

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Совместный проект Национального регистра доноров костного мозга (РДКМ), Почты России и Русфонда откроет новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование (исследование для определения генотипа). Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте заказным письмом.
Благодаря проекту каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до
45 лет сможет стать потенциальным донором костного мозга, отправив по почте заказным письмом образец своего буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки). Пересылка образца будет бесплатна для добровольца – ее оплатит Почта России. А типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.
Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией
по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок
можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в лабораторию Казанского (Приволжского) федерального университета, где специалисты проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в РДКМ.
В ходе тестирования проекта 107 добровольцев из разных регионов – от Карелии до Чукотки – уже получили наборы с палочками для взятия биоматериала. А с 14 июля вступить в регистр доноров костного мозга, направив по почте образец своего буккального эпителия, сможет любой желающий.
«Сегодня сдать кровь для вступления в регистр можно в медицинских офисах партнеров проекта, однако они есть не во всех населенных пунктах страны. Благодаря участию Почты России мы расширим аудиторию регистра и сможем прийти в каждый дом», – прокомментировала Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ.
«Для нас большая честь принять участие в таком важном для общества проекте и внести свой вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями крови. Благодаря обширной сети Почты России жители даже самых отдаленных регионов получат возможность вступить в регистр доноров костного мозга и, возможно, спасти чью-то жизнь», – прокомментировал генеральный директор Почты России Максим Акимов.
Сейчас в Национальном РДКМ 49 243 потенциальных донора, во всех российских донорских базах – около 160 000, а необходимый минимум для нашей страны определен Правительством в 500 000 доноров. Пандемия коронавируса еще больше обострила нехватку добровольцев и усложнила их рекрутинг: донорские акции были отменены, а потребность в трансплантациях осталась. Так возникла идея организовать онлайн-рекрутинг и сделать его доступным для всех.
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