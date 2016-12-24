Судебные приставы Мордовии взыскали в пользу граждан и организаций свыше 1,5 миллиардов рублей

В первом полугодии 2021 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия на исполнении находилось свыше 290 тысяч исполнительных документов. Общая взысканная сумма за шесть месяцев составила более 1,5 млрд руб.

Как и прежде, большое внимание уделялось исполнению социально значимых категорий исполнительных производств, таких, как взыскание алиментных платежей, задолженности по заработной плате. В результате применения мер принудительного исполнения в пользу детей было взыскано свыше 113 млн руб. По заработной плате перед взыскателями погашена задолженность в размере более 20,5 млн руб.

Указанных результатов работы удалось добиться, в том числе, и за счет активизации мер принудительного исполнения:

- запреты на регистрационные действия в отношении имущества должников действовали в рамках 1755 производств;

- постановления об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации вынесены в рамках 34 717 производств;

- наложены аресты на имущество должников в рамках 696 исполнительных производств.

С января по июнь выросло количество возбужденных уголовных дел. Так, всего возбуждено 309 уголовных дел по преступлениям, подследственным ФССП России (в 2020 году – 253), из них по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» - 295.

Необходимо отметить и работу «силового блока» Управления — судебных приставов по ОУПДС. За шесть месяцев задержано и передано в органы внутренних дел 38 лиц, находившихся в розыске, среди которых 2 человека разыскивались за совершение преступлений средней тяжести.

К административной ответственности по ст. 17.3 (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС), ст. 17.8 (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и ОУПДС) КоАП РФ привлечено 385 граждан.

В результате организации пропускного режима судебными приставами по ОУПДС пресечены попытки проноса в здания судов 658 запрещенных предметов.

Необходимо отметить, что именно принятые судебными приставами меры позволили не допустить в зданиях судов, а также при проведении исполнительных действий чрезвычайных происшествий, что и является главным результатом работы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.