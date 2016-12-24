В Мордовии бывший начальник одного из подразделений Росгвардии ответит в суде за подделку документов

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из подразделений Управления Росгвардии по РМ. Мужчине предъявлено обвинение в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

По данным следствия, в 2018 году для назначения на вакантную воинскую должность обвиняемый подделал официальный документ - справку военно-врачебной комиссии о медицинском освидетельствовании, внеся заведомо ложные сведения о признании его годным к военной службе. В результате после предоставления указанной справки совместно с иными необходимыми документами он был назначен начальником одного из подразделений Управления Росгвардии по РМ. К настоящему времени мужчина уволен из органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.