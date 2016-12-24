В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 14 июля вместе с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым и генеральным директором АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Антоном Гармашом совершил тестовую поездку на пригородном электропоезде новой модификации по маршруту Рузаевка - Красный Узел – Саранск и обсудил перспективы развития железнодорожной инфраструктуры и пригородного движения в республике.





Рабочая поездка началась с Рузаевки, где Врио Главы Мордовии и представители РЖД осмотрели здание железнодорожного вокзала, в том числе пока пустующие площади на втором этаже, где планируется разместить интерактивную арт-площадку для пассажиров.



На станции Красный Узел состоялся осмотр здания вокзала и дома отдыха локомотивных бригад. Руководитель Мордовии заглянул также в продуктовый магазин на территории станции – продавцы подтвердили, что уже провакцинировались и не представляют опасности для пассажиров. На станции к Артёму Здунову подошла жительница села Анненково Ромодановского района и попросила помочь решить проблему с водоснабжением в их населенном пункте. Артём Алексеевич дал поручение и.о. вице-премьера – министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорю Чадову отправиться в Анненково и на месте выяснить, как решается этот вопрос.





В ходе тестовой поездки специалисты Куйбышевской железной дороги рассказали Врио Главы Мордовии об особенностях нового подвижного состава, продемонстрировали руководителю республики современные пригородные поезда, включая рельсовый автобус и электропоезд, которые могут активно использоваться для пригородных пассажирских перевозок в Республике Мордовия, в том числе на маршруте Рузаевка – Саранск – Красный Узел.



В составе электропоезда - четыре комфортабельных вагона нового поколения, оснащенных мягкими креслами, экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, также предусмотрены места для инвалидов в креслах-колясках и подъемники для их посадки и высадки.



Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено вопросам пересмотра действующего расписания пригородного движения. Врио Главы республики подчеркнул, что оно должно быть удобным для людей, поэтому с 15 августа пригородные поезда будут ходить по новому графику.



«Мы проанализировали существующее расписание – людям неудобно приезжать в Саранск в середине дня, - сказал Артём Здунов. - Надо приезжать к началу рабочего дня и уезжать после его окончания. Другой важнейший вопрос – качество. Лучше спокойно и комфортно доехать на работу и обратно на таком транспорте, чем на нелицензированной маршрутке, тем более точность расписания здесь составляет 97-99%. Особенно важно транспортное сообщение между Рузаевкой и Саранском. Сейчас прорабатывается вопрос о регулярном запуске рельсовых автобусов, которые мы осмотрели. В первую очередь, мы будем опираться на обратную связь и удобство для людей».





«Современный подвижной состав на маршруте Рузаевка – Саранск – Красный Узел позволит повысить уровень комфорта, а удобное расписание, которое будет привязано к началу и окончанию рабочей и учебной смен, а также к работе медицинских и ведомственных учреждений, сделает маршрут более привлекательным и востребованным среди жителей региона, – отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.



Планируется, что эксплуатация нового подвижного состава начнется с 2022 года.