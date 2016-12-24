Футбольный клуб «Саранск» заключил контракты еще с тремя футболистами - вратарем Никитой Колесовым (12.04.1999, предыдущий клуб - СКА Ростов-на-Дону), защитниками Давидом Озмановым (31.01.1995, предыдущий клуб - «Сокол» Саратов) и Алексеем Чубукиным (21.02.1995, предыдущий клуб - ФК «Ессентуки», весной 2021 года выступал за молодежную команду МЦПЮФП «Мордовия» в первенстве и Кубке МФС «Приволжье»).

Наряду с этим, соглашения о спортивном сотрудничестве подписаны с четырьмя молодыми игроками, которые смогут выступать за команду в статусе футболистов-любителей. Это вратарь Максим Айсин (24.07.2003), защитник Владимир Буцких (23.03.2004), полузащитники Герман Поветкин (06.05.2001) и Владислав Абрамов (20.04.2002).