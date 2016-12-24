Около 20 тысяч жителей Мордовии ежемесячно заказывают продукты и другие товары у почтальонов

В Мордовии продукты и другие товары на дом доставляют более 1000 почтальонов. Ежемесячно такой услугой пользуются порядка 20 000 жителей региона.

Услуга особенно востребована пожилыми людьми и маломобильными гражданами, состояние здоровья которых не всегда позволяет ходить за покупками самостоятельно. Кроме того, это очень удобно для жителей отдаленных населенных пунктов. Чаще всего к помощи почтальонов прибегают жители Саранска, Зубово-Полянского, Ардатовского, Ковылкинского, Краснослободского, Ичалковского и Старошайговского районов.

Жители сел и городов в основном заказывают на дом кондитерские изделия, консервы, крупы и другие виды бакалейных продуктов. В весенне-летний период сельчане и дачники обращаются к почтальонам с просьбой доставить товары для сада и города - семена овощей и цветов, средства борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Круглый год не теряют своей востребованности периодические печатные издания, в особенности региональные газеты.

«В сложной эпидемиологической обстановке почтальоны помогают оставаться дома тем, кто находится в группе особого риска. Не выходя из дома, жители региона не только получают пенсионные выплаты, но и приобретают нужные товары», – отметил заместитель директора УФПС Республики Мордовия Андрей Кухарев.

Чтобы сделать заявку на доставку товара из ассортимента отделения почтовой связи, клиенты могут обратиться к своему почтальону или в отделение почтовой связи. Индивидуальный заказ почтальон приносит прямо на дом при очередном визите. Услугу доставки до двери оплачивать не нужно.

Вместе с тем, обратившись к почтальону, жители республики имеют возможность оплатить, не выходя из дома, штрафы ГИБДД, налоги, коммунальные платежи, а также услуги интернет-связи и телефонии.

Заказывая доставку товаров на дом, клиенты могут не беспокоиться о своей безопасности. При работе на участках почтальоны соблюдают меры защиты, используют маски, перчатки и антисептики.