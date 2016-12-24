На территории детского оздоровительного лагеря УФСИН по РМ открылась экспозиция, посвященная адмиралу Ушакову

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На территории детского оздоровительного лагеря «Емашевская роща» УФСИН по РМ состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной выдающемуся русскому адмиралу Федору Ушакову.
Ратный путь святого праведного воина Феодора Ушакова навсегда вписан в героическую летопись истории Российского государства и Военно-Морского Флота, покровителем которого он, по праву, является.
Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому легендарного адмирала жители республики с гордостью называют своим земляком.
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По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
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