На территории детского оздоровительного лагеря УФСИН по РМ открылась экспозиция, посвященная адмиралу Ушакову

На территории детского оздоровительного лагеря «Емашевская роща» УФСИН по РМ состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной выдающемуся русскому адмиралу Федору Ушакову.

Ратный путь святого праведного воина Феодора Ушакова навсегда вписан в героическую летопись истории Российского государства и Военно-Морского Флота, покровителем которого он, по праву, является.

Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому легендарного адмирала жители республики с гордостью называют своим земляком.