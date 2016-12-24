В Торбеевском районе прокуратура заставила следить за состоянием дорог в сельских поселениях

Прокуратура РМ сообщает, что в настоящее время ступили в силу решения суда, которыми администрации 6 сельских поселений Торбеевского района предписывается провести оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения. С такими заявлениями в суд обратились представители надзорного ведомства после проведенной проверки.

Как выяснилось, органы местного самоуправления просто устранились от обязанностей по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения. В тоже время по указанным дорогам движется значительное количество транспорта, в том числе, перевозятся дети к школам. В итоге, такая дорожная «безнадзорность» может повлечь повышение аварийности на дороге, причинение имущественного вреда автовладельцам, создает реальную угрозу жизни и здоровью, нарушению прав и интересов неопределенного круга лиц, в том числе и несовершеннолетних.