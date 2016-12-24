Артём Здунов провел рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым

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13 июля в Москве временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов России – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым. Во встрече принял участие депутат Государственной Думы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Обсудили эффективность работы судебных приставов региона и стоящие перед ними задачи.

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в работе с должниками, в числе приоритетных направлений - взыскание задолженности по налогам и по заработной плате.

Также речь шла о строительстве нового здания УФССП России по РМ в Саранске.

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