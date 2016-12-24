В Мордовии назначен Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

В Мордовии назначен Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учрежденияхНовости
Как сообщает прокуратура Мордовии, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2021 старший советник юстиции Петрунин Сергей Васильевич назначен на должность Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Мордовия.
Сергей Петрунин родился в 1976 году в Республике Мордовия. В 1998 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.
Службу в органах прокуратуры начал с ноября 1998 года в должности следователя Ковылкинской межрайонной прокуратуры, затем работал заместителем и прокурором указанной прокуратуры. С 2006 по 2015 гг. возглавлял прокуратуру Атяшевского района.
До назначения Дубравным прокурором с 2015 года работал прокурором Ичалковского района.
Поделиться в соц. сетях:
Случайные новости
Обменял любовь на смартфон
В столице Мордовии 25-летний парень задурил женщине голову и оставил ее с долгами на 250 тысяч рублей
Дорогое здоровье
Опрос Народного фронта: 31% населения не могут заниматься спортом из-за финансовых проблем
В Мордовии количество ДТП сократилось на 44%
По сообщениям от граждан в республике задерживается каждый девятый нетрезвый водитель
«За прошлое надо платить!!!»
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
«Полиция на проводе!»
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
Загнали на панель
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
Рейтинг на новоселье
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
13 стволов в тайнике
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
Tokyo calling
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио