В Мордовии назначен Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

Как сообщает прокуратура Мордовии, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2021 старший советник юстиции Петрунин Сергей Васильевич назначен на должность Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Мордовия.

Сергей Петрунин родился в 1976 году в Республике Мордовия. В 1998 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Службу в органах прокуратуры начал с ноября 1998 года в должности следователя Ковылкинской межрайонной прокуратуры, затем работал заместителем и прокурором указанной прокуратуры. С 2006 по 2015 гг. возглавлял прокуратуру Атяшевского района.

До назначения Дубравным прокурором с 2015 года работал прокурором Ичалковского района.