В Саранске за один час на водителей составили пять протоколов за нарушения при перевозке детей

Как сообщает МВД по РМ, на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Участие в акции приняла также секретарь Общественного совета при МВД по РМ Ольга Веретенникова.

На парковке одной из детских поликлиник организаторы мероприятия проверяли автомобили, в которых находятся дети. В рамках акции было установлено, что большинство родителей заботятся о безопасности юных пассажиров и используют в автомобилях детские удерживающие устройства. Однако встречались и такие водители, кто готов подвергать опасности жизнь и здоровье детей.

Всего за час проведения мероприятия «Детское кресло» сотрудниками ГИБДД за нарушение требований, предъявляемых к перевозке детей в автомобиле, на водителей составлено пять административных материалов по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.

Каждому из нарушителей сотрудники Госавтоинспекции напомнили о безопасности ребенка в автомобиле, рассказали, как правильно подобрать детское удерживающее устройство. Секретарь общественного совета МВД по Республике Мордовия Ольга Веретенникова объяснила автовладельцам, что при отсутствии детского кресла, его можно взять бесплатно в сервисе проката детских удерживающих устройств «Социальное детское кресло».

Рейдовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на территории республики будут продолжены.