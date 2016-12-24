В поселке Комсомольский в Мордовии детские конструкции устарели и представляют угрозу для малышей

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия обратились к властям Чамзинского муниципального района с просьбой навести порядок и отремонтировать сломанные конструкции на детских площадках поселка Комсомольский.

В ходе мониторинга игровых площадок в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» общественники обнаружили в поселке Комсомольский множество скрытых опасностей, в результате которых дети могут получить различные травмы. Так, на детской горке, расположенной у памятника погибшим воинам, бортики из-за отвалившихся креплений шатаются в разные стороны. Скатываясь с нее, ребенок в любой момент может прищемить руку или ногу и оказаться в травматологическом отделении.

«Бортики на горке до этого закреплял один из родителей, но вот видите, они снова разъезжаются. А на следующей горке малыши могли серьезно порезаться и порвать одежду. Между небольшой платформой и началом ската еще недавно торчали острые металлические неровности. К счастью, мы успели их вовремя заметить и устранить подручными средствами. Кроме пап, мам и бабушек, визуальный осмотр или проверку конструкций никто здесь не проводит. Качели ужасно скрипят, их ни разу не смазывали. А если что-то отлетает, то взрослые своими силами пытаются исправить положение, но это ненадолго», – рассказала одна из бабушек, гуляющая с внуком.

Не в лучшем виде предстала и детская площадка, расположенная в районе многоквартирного дома № 4 и детского садика. На его территории расположено несколько конструкций, которые давно требуют ремонта, покраски или демонтажа. Устаревшие качели на цепочках порваны, на обшарпанных горках отсутствуют бортики, кругом валяются окурки и пакеты от продуктов. Общественники осмотрели металлическую поверхность ската. Она ровная, без претензий, но в дневную жару накаляется так, что на ней без преувеличения можно жарить яичницу. Запретить детям лазить по такой небезопасной конструкции практически невозможно. И если взрослые предварительно ее не проверят, то малыши могут получить ожоги.

В запущенном состоянии находится площадка на улице Театральная, 13. Кроме горы мусора, сломанной скамейки и одинокой детской горки общественники ничего не увидели.

Игровая зона в районе местного храма также усыпана окурками, урны сломаны, а некоторые без дна, но полны мусора.

Посетили активисты Народного фронта и одну из современных детских площадок первого микрорайона, расположенную в районе многоквартирных домов № 44 и 47. Здесь также выявлен ряд нюансов, которые необходимо исправить в ближайшее время. Например, песочница ничем не закрывается и ее в качестве туалета используют местные домашние животные. На новой площадке много мусора, который давно не убирается - это подтвердили и собственники многоквартирного дома. Они пожаловались, что территорию дворник убирает редко, так как трудится на полставки, поэтому иногда приходится убираться самим посетителям игровой зоны.

«Наш поселок находится в крайне заброшенном состоянии. Дворы заросли травой и кустарниками, скамейки возле подъездов сгнили и сломаны, канализационные колодцы вот-вот развалятся, хотя в некоторых местах постепенно начали их менять», – жаловались люди.

Общественники отмечают, что после введения в эксплуатацию нового игрового комплекса, обязанности по его надзору должны быть возложены на муниципалитет, ТСЖ или управляющую компанию, в ведомстве которых находится данная территория.

«Технический осмотр детских площадок местные власти должны проводить минимум два-три раза в год. Выявленные неисправности в целях безопасности детей сразу же устранять. Проверив игровые комплексы поселка Комсомольский, невольно возникает вопрос: почему уполномоченные организации ни на одной площадке микрорайона не проверяют их техническое состояние, не производят обслуживание и текущий ремонт? В этом мы будем разбираться», - сказал модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Республике Мордовия Алексей Зюзин.

Активисты ОНФ направили обращение на имя главы администрации Чамзинского района с просьбой навести порядок на детских игровых площадках муниципалитета.