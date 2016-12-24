В Мордовии зафиксировали 57 новых случаев коронавируса и три смерти от ковида

По данным регионального оперативного штаба на 13 июля, за сутки в Мордовии выявлено 57 случаев коронавируса, 42 человека выписали с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующее заболевание – сахарный диабет.

Скончалась женщина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 22682 случая коронавируса.

20250 человек выздоровели.

360 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 13 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

977 человек находятся на стационарном лечении;

1838 человек под наблюдением дома.