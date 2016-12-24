В Мордовии зафиксировали 57 новых случаев коронавируса и три смерти от ковида

«За прошлое надо платить!!!»
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
По данным регионального оперативного штаба на 13 июля, за сутки в Мордовии выявлено 57 случаев коронавируса, 42 человека выписали с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующее заболевание – сахарный диабет.
Скончалась женщина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 22682 случая коронавируса.
20250 человек выздоровели.
360 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 13 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
977 человек находятся на стационарном лечении;
1838 человек под наблюдением дома.
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В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
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