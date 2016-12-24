В Мордовии 24-летнй парень ответит в суде за «порно-послания» незнакомой девушке

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По информации Следственного комитета по РМ, в Атяшевском районе Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего молодого человека, обвиняемого в распространении порнографии с изображениями несовершеннолетних в интернете.
По версии следствия, в прошлом году парень отыскал в сети несколько порнографических видеороликов и изображений. И нашел им уголовно наказуемое применение. С целью привлечения внимания ранее незнакомой барышни он отправил ей эту «порнуху» при переписке в соцсети. Причем не ограничился одним «пробным шаром», а дважды атаковал девушку откровенными «секс-посланиями». Но та эти развратные намеки не оценила и обратилась в правоохранительные органы.
В ходе расследования уголовного дела следователем СК выполнен весь комплекс необходимых следственных действий: были проведены осмотры места происшествия, выемки предметов, допросы ряда свидетелей и самого обвиняемого. Кроме того, по делу проведены комплексные психолого-искусствоведческие судебные экспертизы, согласно заключению которых распространенные обвиняемым материалы являются порнографическими с участием несовершеннолетних. Вину молодой человек признал в полном объеме.
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Стоит отметить, что распространение подобного рода изображений посредством сети «Интернет» относится к категории тяжких преступлений и за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
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