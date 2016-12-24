Республика Мордовия идет в лидерах по количеству финалистов конкурса «Моя страна – моя Россия»

Свыше 750 участников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»– успешно прошли заочную экспертную оценку. Республика Мордовия стала второй по числу финалистов в 2021 году – в очный этап конкурса прошел 41 житель региона. Впереди им предстоит очная защита своих проектных инициатив.

Участниками очного этапа от Республики Мордовия стали 34 конкурсанта второй возрастной категории (от 18 до 35 лет) и 7 финалистов первой возрастной категории до 17 лет. Проекты жителей региона представлены в номинациях «Мой родной язык», «Мои открытые университеты», «Моя педагогическая инициатива» и ряде других тематических направлений конкурса.

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 90 тысяч человек из всех регионов России и ряда зарубежных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и др.

Новый сезон проекта стартовал 1 марта в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». Основными тематическими направлениями 18-го сезона стали наука, технологии и космос, а сам конкурс вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России.

«Третий год конкурс реализуется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», показывая все более высокие результаты – растет число конкурсантов, расширяется география проекта. Участниками нового сезона стали 91 147 молодых людей из всех уголков России и 24 зарубежных государств. Сегодня определены имена финалистов – 762 автора лучших проектов, направленных на развитие своих регионов, городов и сёл», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»Алексей Комиссаров.

Заочная экспертиза проектов, поданных на участие в XVIII сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия», длилась месяц. По словам Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, возглавляющей Экспертный совет конкурса, «оценка 90 тысяч проектных инициатив участников стала настоящим вызовом для экспертного сообщества конкурса. В нынешнем сезоне за заочный отбор работ отвечали 2 252 эксперта - специалисты из области науки и образования, медицины и бизнеса – настоящие профессионалы своего дела. Благодаря их слаженной работе мы смогли огласить список финалистов ранее заявленных сроков, выполнив при этом главную задачу сохранения объективности оценки проектов – каждый из них был проверен не менее, чем тремя независимыми экспертами конкурса. Работа еще не завершена. Впереди – не менее ответственная оценка лучших работ в финале, уверена, что наши эксперты справятся с задачей на самом высоком уровне».

Защиты проектов финалистов всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в 2021 году пройдут в гибридном (очно-заочном) формате. Часть очных защит пройдет онлайн с трансляцией в социальных сетях проекта. Участники номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», а также номинаций, реализуемых при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, моё село)» и «Города-побратимы наших стран», встретятся во Владивостоке, Москве и Калининграде в рамках форумной кампании конкурса, чтобы лично представить свои инициативы перед экспертным жюри.

В 2021 году участники конкурса смогли представить свои проекты в 18 тематических номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В их числе как традиционные, так и новые направления, в числе которых номинация «Научное будущее моей страны», посвященная исследованиям в области конвергентных НБИКС-природоподобных технологий и реализуемая совместно с НИЦ «Курчатовский институт», номинация «Моя гордость. Моя малая родина», объединившая номинации предыдущих сезонов «Мой город» и «Моё село», а также номинация «Моя страна. Моя история. Мой космос», приуроченная к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина.

Традиционно во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического развития российских территорий. Знаковым нововведением нынешнего сезона стала возможность участия в конкурсе самых юных жителей России и зарубежный стран: свои «космические» рассказы и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе» представили дети до 13 лет. Итоги номинации были подведены 2 июля. Победителями номинации стали 100 авторов лучших творческих работ из России, Великобритании и Исландии.

В год 60-летия первого полёта Ю.А. Гагарина в космос партнёром конкурса стала Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос». При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» реализуется сразу ряд номинаций, направленных на популяризацию изучения космоса среди молодежи, в их числе «Моя страна. Моя история. Мой космос», «Моя педагогическая инициатива», «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», а также специальная номинация «Сказки о космосе».

Второй год подряд финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» имеют возможность получить поддержку от Грантового конкурса молодежных инициатив для реализации своего проекта.В очных этапах XVIII сезона участники большинства номинаций смогут представить свои проекты не только перед экспертным сообществом конкурса «Моя страна – моя Россия», но и экспертами Росмолодежи, чтобы побороться за получение гранта на реализацию своей идеи.

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.