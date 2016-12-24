Для участия в выборах на пост Главы Республики Мордовия подали документы пять кандидатов

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Как сообщает РИА Новости, в избирательную комиссию Мордовии подали документы пять кандидатов для участия в выборах на пост Главы Республики Мордовия.

«Приняты документы от пяти кандидатов на пост Главы Республики Мордовия. Выдвижение кандидатов завершилось вечером 8 июля», - заявили агентству в ЦИК РМ.

Документы подали Врио Главы республики Артём Здунов, выдвинутый региональным отделением «Единой России», Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Валерий Быков (Справедливая Россия – Патриоты – За правду).

Как отметила собеседница агентства, претендующие на пост главы республики кандидаты должны предоставить необходимые для регистрации документы в период с 25 июля по 4 августа.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

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