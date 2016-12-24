Жители Мордовии могут оформить ранее учтенные земельные участки в упрощенном порядке

По Республике Мордовия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 446 тыс. земельных участках. Значительная часть из них относится к категории ранее учтенных, то есть права владения на которые возникли до 1 марта 2008 года и не прекращены по сей день. Многие жители региона получили в собственность земельные участки в основном для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства.

Порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости устанавливает Федеральный закон № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 29 июня 2021 года. Закон призван навести должный порядок в данной сфере, восполнить базу ЕГРН сведениями о правообладателях недвижимости. Работа по выявлению ранее учтенных земельных участков возложена на органы власти и органы местного самоуправления. Однако и сами собственники такой недвижимости теперь по желанию могут официально ее зарегистрировать. Для этого на ранее учтенные земельные участки введен упрощенный порядок внесения сведений в ЕГРН.

Если сведения в госреестре о ранее возникшем праве отсутствуют, собственнику необходимо подать соответствующее заявление. Для этого надо прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом. Перечень таких документов не ограничен, он должен только подтверждать ваше право на земельный участок. Главное, чтобы он был выдан уполномоченным органом и отвечал требованиям законодательства.

Кадастровая палата рекомендует владельцам земельных участков заказать выписку из ЕГРН и в случае отсутствия сведений обратиться в орган регистрации с заявлением о регистрации права собственности с приложением первоначальных документов. Все зарегистрированные права подлежат защите в соответствии с земельным законодательством.