Житель Саранска перечислил мошенникам более 60 тысяч рублей и полтора месяца ждал заказ

Серийный «маньяк»
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
К полицейским Саранска обратился местный житель, который рассказал о совершенном в отношении него мошенничестве. В мае на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже укрывного материала для теплицы. Связавшись с представителями организации по телефону, мужчина договорился об оплате и доставке товара. После этого он перевел на банковский счет 66 тысяч 240 рублей. Однако спустя полтора месяца посылка с материалом ему так и не пришла. Потерпевший обратился в полицию.
В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.
МВД по Республике Мордовия напоминает: если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно осознавать, что данная сделка является опасной.
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В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
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