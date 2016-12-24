Житель Саранска перечислил мошенникам более 60 тысяч рублей и полтора месяца ждал заказ

К полицейским Саранска обратился местный житель, который рассказал о совершенном в отношении него мошенничестве. В мае на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже укрывного материала для теплицы. Связавшись с представителями организации по телефону, мужчина договорился об оплате и доставке товара. После этого он перевел на банковский счет 66 тысяч 240 рублей. Однако спустя полтора месяца посылка с материалом ему так и не пришла. Потерпевший обратился в полицию.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

МВД по Республике Мордовия напоминает: если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно осознавать, что данная сделка является опасной.