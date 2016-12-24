Несколько компаний Мордовии уже сейчас готовы представить свою продукцию для нужд Минобороны России

8 июля временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов провел рабочую встречу с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым. Обсуждались вопросы присутствия региональных промышленных предприятий в системе государственного оборонного заказа. Было отмечено, что некоторые компании Мордовии уже сейчас готовы представить свою продукцию для нужд Минобороны РФ, другие же при необходимости могут диверсифицировать производство.

В рамках рабочей поездки Олег Бочкарев и члены Военно-промышленной комиссии России посетили ряд предприятий республики и ознакомились с их производственными возможностями. В том числе рабочее совещание было проведено на заводе «Оптиковолоконные системы», где рассматривались вопросы, связанные с расширением присутствия продукции предприятия на российском рынке.